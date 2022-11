LIVE Olimpia Milano-Trieste 25-19 | Serie A basket in DIRETTA | buona tenuta dei giuliani nel primo quarto

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Davies 6;: Gaines 6 Sbaglia la tripla Hall, finisce ilconche si sta trovando di fronte unain più cheforma. 25-19 Realizza l’aggiuntivo Vildera. 25-18 Vildera evita il raddoppio di Voigtmann e trova il potenziale gioco da tre punti con l’appoggio. 25-16 Baldasso per Voigtmann che chiude. Ultimo minuto del. 23-16 Tripla di Voigtmann, ma quella che va segnalata è la spettacolare stoppata di Biligha su Bartley. 20-16 2/2 Mitrou-Long, 2’14” a fine. Secondo fallo di Gaines, che si unisce a Spencer in questa casistica: liberi per Mitrou-Long. 18-16 Ancora Davies, ...

Se la formazione di Ettore Messina è imbattuta in campionato, è altrettanto vero che quella che arriva a questo confronto è una squadra che ha bisogno di aggiustare il tiro soprattutto in Eurolega, ...... costituivano la decorazione delle falde di copertura di un piccolo tempio o un edificio funerario, stilisticamente confrontabili con le sculture frontonali del Tempio di Zeus a, massima ...L'EA7 Emporio Armani Milano torna al Mediolanum Forum per ospitare la Pallacanestro Trieste nel settimo turno di serie A LBA. Formazione milanese piena di assenze, con Datome che ...Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Trieste, sfida valida come settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...