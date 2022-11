LIVE Italia-Scozia | Europei curling femminile in DIRETTA | le azzurre sfidano le britanniche senza Eve Muirhead

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la terza giornata deglidi2022. Si entra nel vivo all’ Östersund Arena di Östersund (Svezia), oggi è infatti prevista una doppia sfida per la nazionale, ma vedremo sul ghiaccio anche gli uomini. Quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante per le, sia in ottica qualificazione al Mondiale, ma soprattuto in ottica qualificazione alle semifinali, il programma prevede infatti una prima sfida in mattinata contro lae una seconda in serata (19:00) contro la Lettonia. Il cammino ...