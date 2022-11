LIVE Italia-Scozia | Europei curling femminile in DIRETTA | le azzurre ci provano | assente Eve Muirhead

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE 14.00 LADI-LETTONIA DIDALLE 19.00 08:43 Lesi troveranno infatti di fronte ad un doppio impegno: tra pochi minuti sfideranno la temibile, mentre in serata, in quello che potrebbe essere definito un vero e proprio scontro diretto, dovranno vedersela con la Lettonia. 08:40 AllÖstersund Arena di Östersund (Svezia) continua il cammino continentale dell’di Costantini, oggi sarà una giornata determinante sia in ottica qualificazione ai Mondiali, sia in ottica semifinali. 08:37 Buongiorno e benvenuti alla ...