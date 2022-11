LIVE Italia-Scozia 10-4 | Europei curling femminile in DIRETTA | dominio azzurro | vittoria pesante in ottica semifinale!

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE 14.00 LADI-LETTONIA DIDALLE 19.00 11:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:46 Costantini e compagne torneranno in gara questa sera alle 19:00 contro la Lettonia, obbligatorio vincere per continuare a sperare nelle semifinali! 11:43 Partita ai limiti della perfezione per le azzurre, bravissime ad uscire da alcuni momenti di difficoltà e ancora più brave a concretizzare quando si sono trovate di mano. Con questo risultato l’supera in classifica proprio la ...