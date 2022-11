LIVE Italia-Lettonia 6-5 | Europei curling femminile in DIRETTA | le lettoni accorciano le distanze nel nono end

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33: Lariesce a conquistare il punto e accorcia le. Si va all’ultimo end.con un punto di vantaggio e mano a disposizione 21.30: Non riesce la magia a Constantini, l’resta con due stone a punto, vediamo cosa studierà la21.27: Due stonene a punto quando manca l’ultimo tiro per entrambe le squadre 21.20: Ancora un errore delleche mancano la bocciata. Sempre due stone azzurre a punto con guardia centrale ben posizionata quando mancano 5 tiri al termine dell’end 21.18: Due stone azzurre sempre a punto dopo 8 tiri delend 21.15: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del penultimo ...

VIENNA (AUSTRIA) - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di ...AUSTRIA -2 - 06' Schlager, 35' Alaba AUSTRIA (3 - 4 - 2 - 1): Lindner; Posch, Lienhart, Wober; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Alaba; Adamu, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick(3 - 4 - 3): ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Austria-Italia amichevole, Mancini all’ultimo test del 2022. L’Italia di Mancini dopo l’amichevole vinta… Legg ...38' - Occasione Austria! Botta tremenda di Sabitzer dai venticinque metri, Donnarumma si distende bene e mette in corner. Grande parata del portiere azzurro. 35' - ...