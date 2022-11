LIVE Italia-Lettonia 5-4 | Europei curling femminile in DIRETTA | le azzurre tornano avanti nel settimo end

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56: Brava Constantini che di precisione piazza la seconda stone azzurra a punto: l’ribalta la situaizone ed è in vantaggio 5-4 20.53: Constantini di giustezza piazza la stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri 20.49: Buono il penultimo tiro dellache costringe lead un lungo conciliabolo 20.47: Due stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.43:a punto dopo 8 tiri delend 20.39: Due stonea punto dopo 4 tiri delend 20.36: Era nell’aria e il mezzo disastro si è materializzato nel sesto end. Mano rubata da due delle lettoni e adesso la situazione si fa molto complicata per ...

VIENNA (AUSTRIA) - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di ...AUSTRIA -0 - 0AUSTRIA (3 - 4 - 2 - 1): Lindner; Posch, Lienhart, Wober; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Alaba; Adamu, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick(3 - 4 - 3): Donnarumma; Gatti, ...Di Paolo Franci E va bene, continuiamo a farci del male. Perchè, dai, con la morte nel cuore (pallonaro) e una ferita - il fatto di non esserci lì in Qatar - che sanguinerà almeno per il… Leggi ...12' - Ammonito Seiwald! Intervento duro del centrocampista austriaco ai danni di Verratti. Giallo più che giusto. 10' - Ancora Austria! Sugli sviluppi del ...