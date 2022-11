LIVE – Foggia-Audace Cerignola 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Allo Zaccheria è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quattordicesima giornata del girone C di. Scontro di media classifica quello di oggi, con entrambe le squadre a metà classifica a giocarsi un posto in zona play off:in ottava posizione, con 18 punti,decimo, con un punto in meno. Sarà un derby pugliese molto importante. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 14:30 di domenica 20 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-0 1? – Partiti. Al via il match traed ...