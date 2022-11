LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | orario gara TV8 Ferrari per lo scherzo alla Red Bull

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8 OGGI IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA LAURENT MEKIES: “ABBIAMO SMESSO DI SVILUPPARE LA MACCHINA” CHARLES LECLERC: “REDPIU’ FORTE, MA SARA’ BATTAGLIA CON PEREZ” CARLOS SAINZ: “IMPORTANTE ESSERE DAVANTI ALLE MERCEDES. LE GOMME FARANNO LA DIFFERENZA”, NEANCHE PIU’ IL CONTENTINO DELLA POLE. REDSUPERIORE SU TUTTA LA LINEA BINOTTO SI’ O BINOTTO NO: TRA VOCI E SMENTITE, UNA SOAP OPERA STUCCHEVOLE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP ABU16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani. Grazie e buon proseguimento di giornata! 16.06 Vedremo quindi domani alle ore 14.00 chi vincerà l’ultimadella stagione. Max Verstappen per rimpolpare il ...