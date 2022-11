LIVE Austria-Italia | amichevole calcio in DIRETTA | ultimo impegno del 2022 per gli azzurri

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, Mancini all’test del. L’di Mancini dopo l’vinta contro l’Albania affronta nell’test dell’anno l’di Arnautovic e Alaba. Nell’contro l’, la formazione dovrebbe essere con Donnarumma in porta. Difesa a tre con Scalvini, Acerbi e Bastoni. Esterni a tutta fascia con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra confermati. Mediana con Barella e Pessina, Miretti debutta dalla ripresa. Davanti Raspadori punta con Grifo e Politano, ma Chiesa spinge per partire ...

Evento :- Italia, Amichevole. Data : 20/11/2022 Ore : 20.45 Dove vederla : Rai 1 e Rai Play. Sede : Ernst Happel Stadion.Cronaca con commento in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: ITALIA -Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la ...Nel giorno della partita inaugurale del Mondiale 2022, tra il Qatar e l'Ecuador, l'Italia sfrutta la pausa per testare il peso specifico del ricambio generazionale. Dopo l'Albania, proprio stasera (or ...Alla vigilia del test contro l'Austria, il c.t. dell'Italia Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. La sfida contro l'Austria ...