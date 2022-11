LIVE Austria-Italia 2-0 | Schlager e Alabar | errori Verratti e Donnarumma! Posch sfiora il tris

E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale, gli azzurri fanno invece visita all'di Ralf Rangnick (...All'Ernst Happel, il match amichevole trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Ernst Happel di Vienna,e Italia si sfidano in amichevole. Secondo dei due impegni in calendario per gli azzurri dopo la vittoria sull'Albania. SintesiItalia 2 - 0 MOVIOLA 1 -...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Austria-Italia amichevole, Mancini all’ultimo test del 2022. L’Italia di Mancini dopo l’amichevole vinta… Legg ...53' - Combinazione tra Barella e Zaniolo, ma la conclusione del centrocampista italiano termina alta. 52' - Occasione Italia! Cross dalla sinistra verso il centro ...