LIVE Austria-Italia 2-0 | Schlager e Alabar | errori Verratti e Donnarumma! Posch sfiora il tris | Primapagina

Nel giorno dell'inizio del Mondiale in Qatar, con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador, l'di Roberto Mancini gioca un'amichevole in, contro la nazionale allenata da Ralf Rangnick. Incredibile a dirsi, visto il lignaggio dei Campioni d'Europa, ma così è, dopo la clamorosa mancata qualificazione alla competizione iridata, che in questo mese acuirà i rimpianti in maniera esponenziale: ma bisogna andare avanti e gli Azzurri, dopo aver battuto a Tirana l'Albania, scendono in campo alle 20.45 nell'ultima partita dell'anno, allo stadio Ernst Happel di Vienna, contro la nazionale di Arnautovic e compagni, assente anch'essa dal Qatar. Occasione per continuare gli esperimenti e provare nuove soluzioni, in vista delle ...