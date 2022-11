LIVE Austria-Italia 2-0 | amichevole calcio in DIRETTA | vittoria dei padroni di casa con le reti di Schlager e Alaba

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 22.46 Ecco le pagelle:(4-2-3-1) – Lindner 7; Posch 7, Lienhart 7,8.5, Wöber 6 (71? Mwene 6); Seiwald 6, X.8; Baumgartner 6 (81? Grillistch 6), Sabitzer 6.5, Adamu 6.5 (81? Schimd 6); Arnautovic 7 (71? Gregoristch 6).(3-4-3) – Donnarumma 6; Gatti 5 (46? Pessina 6), Bonucci 5, Acerbi 5.5; Di Lorenzo 6 (46? Scalvini 6.5), Barella 5.5 (89? Miretti s.v.), Verratti 5, Dimarco 5; Politano 6 (46? Zaniolo 6.5), Raspadori 5.5 (71? Gnonto 6), Grifo 5 (46? Chiesa 6.5). 22.43 Si chiude l’anno per l’nei peggiori dei modi, bocciato il 3-4-3 anche dallo stesso Mancini. Notizia positiva il rientro per un tempo di Chiesa e il ...