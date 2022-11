LIVE Austria-Italia 1-0 | amichevole calcio in DIRETTA | padroni di casa vicini al raddoppio

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Tanti errori a centrocampo per l’, che deve ritrovare la calma per far girare il pallone. 19? Grande discesa di Posch,che soffre i contropiedi. 17? Arnautovic serve Adamu che di piatto non trova la porta. 15? Seiwald fallo su Verratti, giallo per lui. 13? Cross di Grifo, intercetta il portiereco. 11? Adamu di tacco non impegna Donnarumma. 9? Seiwald sfiora ilcon un tiro a giro. 7? La rete nasce da una leggerezza di Verratti che si fa portare via palla. 5? Gol di Schlager, contropiede con Arnautovic che serve tutto solo il centrocampista che batte Donnarumma,1-0. 3? Dimarco prova di prima in area di rigore, Alaba in scivolata evita il vantaggio azzurro. 1? ...