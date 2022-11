LIVE Austria-Italia 0-0

(Di domenica 20 novembre 2022) Nel giorno dell'inizio del Mondiale in Qatar, con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador, l'di Roberto Mancini...

- ITALIA 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Lindner; Posch, Lienhart, Wober; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Alaba; Adamu, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick ITALIA (3 - 4 - 3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; ...E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale, gli azzurri fanno invece visita all'di Ralf Rangnick (...Austria 0-0 Italia Amichevole Domenica 20 novembre 2022, ore 20.45 Ernst Happel Stadion, Vienna FORMAZIONI UFFICIALI AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; ...Nel giorno dell'inaugurazione dei Mondiali 2022 in Qatar, l'Italia di Mancini – grande esclusa dalla kermesse iridata – sfida l'Austria in amichevole. La partita si gioca oggi alle 20:45, diretta TV ...