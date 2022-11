L’Italia è una bomba ad orologeria sociale perchè la povertà dilaga nell’indifferenza

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 novembre 2022) Non vi annoieremo con i numeri delle statistiche ma vi diremo semplicemente che questi numeri sono ormai estremamente chiari. Da decenni in Italia il divario tra i poveri e i ricchi diventa sempre più estremo. Questo significa che le famiglie ricche diventano sistematicamente sempre più benestanti mentre le famiglie povere, si trovano sempre più in difficoltà. Ma ormai il problema è che le famiglie povere stanno diventando veramente troppe proprio nel momento in cui l’inflazione diventa più alta e lo stato toglie i sussidi per la. Divario ricchi-poveri in aumento/I Love TradingSostanzialmente il divario tra le famiglie ricche e le famiglie povere in Italia diventa sempre più stridente e sempre più odioso. Questo significa che non hanno torto coloro i quali ritengono la situazione italiana una vera e propria. ...