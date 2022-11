L’Iraq gioca da solo | «colpa» degli Usa

...qualcosa per impedire gli attacchi turchi in Siria e. La ... è attore internazionale importante ela sua partita come gli ...è passata a cambiare radicalmente la propria posizione togliendo'......scelte per oggi vogliamo ricordare come in Italia si'...00SRF Giappone U20 - Slovacchia U20 1 - 0 (Intervallo)- Costa ...