L’interruzione di gravidanza raccontata dal punto di vista di un uomo | il brano «Buonanotte» conquista i giovani su TikTok

(Di domenica 20 novembre 2022) È uno dei brani più condivisi dainelle ultime ore. Su, la loro piattaforma preferita,del rapper Matteo Professione, in arte Ernia, ha toccato la sensibilità di molti, raccontando daldidi unl’evento delicato di un’interruzione di. Una lettera a un bambino mai nato che arriva direttamente dall’esperienza personale del rapper milanese 28enne e che nelle ultime ore ha avvicinato adolescenti eadulti a un tema sempre poco raccontato daldimaschile. «Non è certo un’invettiva che se la prende con chi è contrario all’aborto, ma un racconto personale, senza nessuna morale», ha detto il cantante parlando della scelta di mettere in musica ...

Open

... Buonanotte del rapper Matteo Professione, in arte Ernia, ha toccato la sensibilità di molti, raccontando dal punto di vista di un uomo'evento delicato di un'di. Una ...Roccella, dunque, ribadisce che il governo Meloni non ha nessuna intenzione di riscrivere la legge 194 - che regola il diritto all'volontaria di- o di limitare'accesso all'... Aborto, la ministra Eugenia Roccella: «Perché noi cattolici non possiamo dire che è un lutto»