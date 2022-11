Letizia Moratti | “La Lombardia non cresce da 10 anni”

(Di domenica 20 novembre 2022) Bergamo. Il panel “Festival dei territori industriali” organizzato da CittàImpresa ospita – sabato 19 novembre – il tema del rapporto tra il tessuto economico delle città distretto nel contesto del territorio e lo fa dando spazio, sul palco, a, ex vice presidente di Regionee ora candidata alle elezioni per il Terzo Polo. Gestire lo sviluppo economico dei distretti per rilanciarli anche in Europa è un compito fondamentale: “Credo che il primo compito sia portare un po’ di realismo – spiega Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione-. Serve un lavoro sistemico anticipatorio rispetto a tematiche su cui arriviamo tardi, serve una rappresentanza di sistema che porta il realismo all’attuazione. Ed è difficile se non si ha una visione d’insieme dal punto di vista europeo ...

Fortunatamente, però, abbiamo messo un punto a quella discussione surreale sul fatto che il Pd in Lombardia dovesse sostenere una figura come. Io non sono nato nel Pd e le prime ...E così il Pd che in Lombardia respinge l'idea di sostenereperché estranea alla sua storia cambia il proprio statuto per far partecipare la Schlein. Una donna che è certamente di ...Non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia in Lombardia, a Milano, ma è un fatto simbolico Milano. «Non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia in Lombardia, a Milano, ma è un f ...Quando abbiamo sentito Letizia Moratti negare a Ottoemezzo di essere di centrodestra, ci aspettavamo che aggiungesse “non mi chiamo né Letizia né Brichetto né Arnaboldi né Moratti”, ma purtroppo era s ...