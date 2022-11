LEO SHOES CASARANO | UN PUNTO E TANTI RIMPIANTI DALLA TRASFERTA DI ROMA

(Di domenica 20 novembre 2022) La più brutta prestazione stagionale (in minima parte giustificata dalle precarie condizioni fisiche di un paio di elementi) coincide con la sconfitta subita al tie break contro una non irresistibile Smiche si è limitata ad approfittare degli errori degli avversari per portare a casa un successo importante. A vincere è stata la squadra che ha giocato meno peggio in quanto lo spettacolo offerto in campo non è stato sicuramente all’altezza del palcoscenico. In partenza Mister Licchelli, rispetto alla solita formazione titolare, schiera Ulisse al posto di Ciupa in precarie condizioni fisiche che verrà comunque chiamato in causa nel corso del match. Il parziale di apertura viaggia sui binari dell’equilibrio,prova a scappare ma i rossoazzurri rimangono agganciati seppur commettendo diverse disattenzioni. Gli ospiti sul finire del parziale ...

TusciaUp

Dopo aver digerito l'amaro ko rimediato contro il Tuscania, laCasarano è attesa da una nuova trasferta, la seconda consecutiva, che la porterà nuovamente in terra laziale. Questa volta i ragazzi di Mister Licchelli faranno tappa domani pomeriggio (in ...TUSCANIA - Dopo un'ora e mezza di puro spettacolo, con tutti i parziali giocati per la maggior parte punto a punto, la Maury's Com Cavi Tuscania supera 3/0Casarano e, grazie ai tre punti conquistati, la appaia con 11 punti e torna ad affacciarsi alle zone alte della classifica del girone blu della serie A3 Credem Banca. Ancora una volta, buona ... La Maury’s Com Cavi Tuscania in tre set su Leo Shoes Casarano Twin brothers Leo and Lex Young of Newbury Park High will join their teammates Saturday for a run at the state cross-country title.Dopo aver digerito l’amaro ko rimediato contro il Tuscania, la Leo Shoes Casarano è attesa da una nuova trasferta, la seconda consecutiva, che la porterà nuovamente in terra laziale. Questa volta i ...