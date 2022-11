Lega | Sala nuovo segretario provinciale di Bergamo

(Di domenica 20 novembre 2022) E’ il sindaco di Telgate Fabrizioilbergamasco dellaSalvini premier. L’esito del primo dei congressi leghisti e’ stato annunciato nel pomeriggio alla Fiera di Treviglio dove si e’ tenuta l’assise cui aveva preso parte in tarda mattinata anche Matteo Salvini.ha vinto con una manciata di voti di scarto (342 contro 334; 693 i votanti) sul colsindaco di Fontanella Mauro Brambilla, sostenuto dalla segreteria leghista e dalla passata dirigenza. Non appena eletto,ha annunciato che organizzera’ le primarie per la scelta dei candidati alle regionali lombarde. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dalle ore 14.30 seguiremo in diretta la partita valida per la 14esima giornata diPro. ... A disposizione: Rizzuto,, Fazio, Mulè, Tentardini, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Biasci, ...Cosale realtà che compongono il network Il digitale è spesso visto come il nemico della ... La dinamica interattiva è qui anche più forte di quella che si può costruire in unateatrale. ...Il congresso. Il sindaco di Telgate supera Mauro Brambilla, primo cittadino di Fontanella. Fabrizio Sala, sindaco di Telgate, è il nuovo segretario provinciale della Lega. L’elezione è avvenuta alla F ...E’ il sindaco di Telgate Fabrizio Sala il nuovo segretario provinciale bergamasco della Lega Salvini premier. L’esito del primo dei congressi leghisti e’ stato annunciato nel pomeriggio alla Fiera di ...