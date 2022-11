LEGA B | AL CONSIGLIO DIRETTIVO LE PROPOSTE PER LA SOSTENIBILITÀ E IL RILANCIO DEL SISTEMA Calcio italia

Leggi su seriea24

(Di domenica 20 novembre 2022) Milano, 17 novembre 2022 –diSerie B nel quale si è approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2021/22 illustrato dal presidente Balata, con particolare apprezzamento da parte dei consiglieri per l’incremento dei ricavi, il contenimento delle spese e la chiarezza espositiva. Ora il documento arriverà nell’Assemblea del 2 dicembre per l’approvazione definitiva. Sempre ilha affrontato una serie di riforme strutturali per ildelno, ritenute necessarie e non più rinviabili, tra le quali la riforma dei campionati, tema di cui è stato chiesto al presidente federale Gabriele Gravina l’inserimento nell’Ordine del giorno del prossimofederale. Il percorso riformatore dovrà tuttavia ...