Le previsioni meteo dell' Areonautica per oggi e domani

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - Una circolazione depressionaria centrata sul mare Adriatico, determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato al centro-sud, mentre al nord prevalgono le schiarite. Queste le'Aeronautica militare.diNORD: al mattino ancora nubi compatte sulla Romagna con deboli piogge in rapido esaurimento; schiarite nel corso del pomeriggio. Sulle altre regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento sulla Valle d'Aosta nel corso del pomeriggio, associate a deboli precipitazioni, nevose oltre 1300-1500 m. CENTRO E SARDEGNA: su Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e zone interne del Lazio molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio temporalesco, ma con la tendenza ad attenuazione dei fenomeni ea ...

