Internazionale

Lesulla sua vita sono molto poche, e c'è addirittura chi mette in dubbio che egli sia ... il geniale matematico che scoprì il Pi greco, il numero più importante della14 mar 2022 Pi ...... conteneva in realtà un seme fertilissimo per laapplicata. Fu presto chiaro, infatti, che ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Le notizie di scienza della settimana - Claudia Grisanti - 20/11/2022 Al convegno ribadita l’importanza della scienza nell’agronomia e genetica con ricercatori e figure di spicco, gli studenti hanno preparato il buffet Cingoli, 20 novembre 2022 – Importante evento tra s ...Il bilancio dell'11esima edizione. Il coordinatore Formenton: pubblico curioso. Da Coe a Rocco Tanica, gli appuntamenti dell'ultimo giorno ...