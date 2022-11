Lazio | Lotito vuole blindare Milinkovic-Savic | pronta un’offerta

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 20 novembre 2022) Laaccelerare la trattativa per il rinnovo del contratto di Sergej: la dirigenza preparaper il giocatore serbo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Giovedì Sergejfarà il suo esordio al Mondiale in Qatar con la maglia della nazionale serba che affronterà il Brasile nella prima giornata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.