La Gazzetta dello Sport

Prolungamenti meritati, i più semplici in circolazione per almeno tre motivazioni: entrambi hanno fatto bene; entrambi vogliono restare alla; entrambi guadagneranno una cifra sotto i due ...... Sardegna e. Venti via via più forti dai quadranti sudoccidentali e occidentali. Le ... quando arriveranno venti di tempesta, nubifragi,in pianura e tanta neve sulle Alpi (fino ad un metro) ... Lazio, gelo tra Sarri e Tare. E il mercato ruota attorno a Luis Alberto I rapporti dello spagnolo col tecnico sono di fatto inesistenti: la logica imporrebbe la cessione a gennaio, ma Lotito non vorrebbe privarsene ora per avere chance di qualificazione in Champions. Però ...Sei qui: Home » Copertina » Lotito gela i tifosi della Juventus: l’ha detto sul futuro di Milinkovic-Savic! Lo stesso Presidente della Lazio è stato intercettato, dall’edizione odierna de Il Messagger ...