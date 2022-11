Lasciano il bimbo solo in auto e vanno a fare spese | i genitori | ‘lo controllavamo in videochiamata’

(Di domenica 20 novembre 2022) Hanno lasciato il figlio di appena tre anniin, era addormentato sul seggiolino, mentre loro si dedicavano anel centro commerciale. Ai Carabinieri avrebbero poi detto che il piccolo era controllato tramite una videochiamata. Denunciata e multata coppia di. Lascia il figlioletto in macchina per ore e al caldo: ‘Piangeva sempre, non ce la facevo più’. IlmuoreilinI fatti sono accaduti lo scorso 13 novembre. L’allarme è stato fatto scattare da alcuni clienti del centro commerciale di Thiene, a Vicenza, presso il quale si erano recati iperdelle compere. A ...

Ilstava dormendo in auto, che non era chiusa a chiave. Una volta accertato che stesse bene, i militari hanno notato uno smartphone poggiato sul sedile e rivolto verso il seggiolino, e hanno ...Ilstava dormendo in auto, che non era chiusa a chiave. Una volta accertato che stesse bene, i militari hanno notato uno smartphone poggiato sul sedile e rivolto verso il seggiolino, e hanno ...A seguito della segnalazione, i militari sono giunti nel parcheggio dove hanno trovato l’auto, non era chiusa a chiave, con il bimbo che dormiva all’interno. Accertato che stesse bene, i carabinieri ...Vanno a fare la spesa in un centro commerciale e decidono di lasciare il figlio di 3 anni che dormiva in auto nel seggiolino. La coppia di genitori bengalesi è stata denunciata, ...