L' anello di fidanzamento di Kate Middleton ha una storia pazzesca | non riguarda Lady D

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 20 novembre 2022) Da quando è uscita la nuova stagione di The Crow tutti sono ossessionati dal suodi: lavi stupirà! La nuova stagione di The Crown, la serie amatissima che si basa sulladella Regina Elisabetta ha tenuto tutti incollati allo schermo. Per chi è veramente fan della monarchia britannica ama pensare che alcuni dettagli della sua vita sono stati svelati proprio grazie alla trasposizione su Netflix. Questa nuova stagione ha come protagonisti i difficilissimi anni '90. La Regina ha dovuto far conto non solo con un paese moderno ma anche con una società lontana da quella in cui e cresciuta e dall'idea di monarchia che le ha inculcato sua nonna: la Regina Maria. Elisabetta in questa stagione fa anche 'i conti' con il primo divorzio del monarca. Per tutta la serie, nonostante i litigi e le ...