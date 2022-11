Corriere della Sera

Marioper corriere.it Il Napoli, Spalletti e il gioco in verticale SPALLETTI La vera sorpresa è il Napoli, nessuno pensava fosse a questi livelli. È diverso per gioco e qualità individuale. ...Mariosul Corriere della Sera fa un'sulla capolista: "Spalletti è bravo ma non è una novità, ha sbagliato pochissimo in carriera. Arrivava quarto all'Inter quando'Inter era da quinta - ... L’analisi di Sconcerti sul Mondiale: «Messi e Neymar, in Qatar la fantasia del Sudamerica»