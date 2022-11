L’account di Twitter di Trump ripristinato da Elon Musk

(Di domenica 20 novembre 2022) "La gente ha parlato.sta per essere reintegrato". Così il ritorno di Donaldsuè stato annunciato questa notte dal suo nuovo capo,, dopo il risultato di un sondaggio lanciato tra i suoi iscritti. Hanno risposto più di quindici milioni e il 51,8% ha votato a favore del "sì" al ritorno del tycoon repubblicano sulla piattaforma.Pochi minuti dopo il messaggio di, era di nuovo visibile l'account di Donald, con l'ultimo tweet datato 8 gennaio 2021. Il numero degli iscritti era irregolare, salendo in meno di due ore a 3 milioni prima di ridiscendere bruscamente.aveva bandito Donaldl'8 gennaio 2021, due giorni dopo che i suoi sostenitori avevano invaso il ...

E c'è un'altra novità: la verifica del proprio'ormai ... il social network più discusso in questi giorni insieme a'ultimo tweet di Trump risale all'8 gennaio 2021, il giorno in cuiaveva sospesoper ripetuti messaggi di incitazione alla violenza in relazione all'assalto di Capitol Hill del 6 ...