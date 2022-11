La Turchia lancia un’offensiva contro i curdi in Iraq e Siria Ong | almeno 31 morti – Il video

(Di domenica 20 novembre 2022) Sono31 ie 40 i feriti provocati dai raid aerei dell’esercito turco condotti tra ieri, sabato 19 novembre, e oggi prima dell’alba dopo che Ankara ha comunicato di averto l’offensiva militarele milizie curde ine in, dandole il nome di “Spada ad artiglio”. A riferirlo è l’Osservatoriono per i diritti umani. I raid aerei da parte dell’esercito turco «nelle province di Raqa e Hassake (nord-est) e Aleppo (nord), hanno causato la morte di 18 combattentie membri delle forze alleate locali, 12 soldatini e un civile». L’Ong ha anche denunciato la morte di un corrispondenteno di un’agenzia di stampa curda, mentre l’agenzia di Damasco Sana ha confermato la morte ...

