La sosta Mondiale e la rimonta interrotta | seccatura o opportunità?

Spazio dunque al, senza la presenza dell'Italia in Qatar ma con tantissimi giocatori di Serie A convocati dalle rispettive Nazionali. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Prima dellaper il, in campionato l'Udinese ha affrontato il Napoli di Luciano Spalletti. Marino parla dell'impressione che gli ha fatto vedere la squadra partenopea dal vivo. "Ancora ...La strada per Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli e obiettivo della Juventus, rischia di complicarsi a causa del prezzo richiesto ...MILANO – Un mese per conquistare il Milan e convincere Stefano Pioli. Sono diversi i giocatori rossoneri acquistati in estate che vorrebbero sfruttare al massimo la sosta per il Mondiale per riuscire ...