La sfida all’Austria nel giorno del Mondiale L’ultima beffa azzurra con tante assenze

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Simone Pafundi ricorda a stento uncon l’Italia. Aveva otto anni quando gli azzurri salutavano in anticipo il torneo in Brasile. Ora il più giovane esordiente azzurro in 100 anni è una delle poche note di curiosità di una nazionale che deve subìre ladi un’amichevole contro l’Austria neldell’apertura di Qatar 2022. Il talento dell’Udinese a Vienna potrebbe scendere nuovamente in campo, dalla panchina, magari nel finale, in un test che serve per capire che Italia sarà nelle final four di Nations League. La testa è a Doha, ma Mancini non vuole parlarne: “Piuttosto parliamo dell’Austria che è meglio”, il suo commento. Gli azzurri, dopo il 3-4-3 sfoggiato contro l’Albania, potrebbero replicare. All’Arena Kombetare hanno fatto il loro esordio Fagioli, Pinamonti e, appunto, Pafundi. Domani potrebbe toccare a Fabiano ...