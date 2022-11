La rivelazione di Mourinho | “Ho delle storie da raccontare”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 novembre 2022) Un grande riconoscimento alla carriera per José, premiato per il glorioso percorso da allenatore al Thinking Football Summit 2022. Un evento, quello tenutosi presso Super Bock Arena di Porto, che è stato l’ultimo previsto a livello calcistico internazionale prima del Mondiale in Qatar. Un premio non certo di poco conto, meritato per lo svolgimento degli anni trascorsi e ritirato proprio in Portogallo. L’evento, ospitato dalla Liga Portugal, oltre aha riservato un premio anche per l’agente Jorge Mendes e l’ex calciatore Paulo Futre, con la presenza anche di Tiago Pinto.sul palco dopo il premio: “Quando ho lasciato il Porto, eravamo in alto mare” Un’occasione, quella del Thinking Football Summit, in cui lo Special One non ha naturalmente evitato dicuriosi ...