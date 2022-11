La pazza ricerca ultra tecnologica alla scoperta dei nostri antenati

Leggi su panorama

(Di domenica 20 novembre 2022) C’è l’app che aiuta a scoprire a quale gruppo etnico apparteniamo, quella che ricostruisce l’albero genealogico e il sito che rivela se un nostro avo è mai sbarcato a Ellis Island a New York dall’Ottocento in avanti. Promettono risultati perché attingono a miliardi di informazioni contenute nel web. I siti più sofisticati analizzano anche il nostro Dna. È diventata una nuova mania. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?». È il titolo di un’opera, celeberrima, di Paul Gauguin: un olio su tela di grandi dimensioni, datato 1897, che rappresenta le stagioni della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Senza scomodare il maestro del post-impressionismo, c’è chi le stesse domande continua a farsele tuttora, e trova le risposte non solo nei polverosi registri parrocchiali o attraverso estenuanti interviste ai familiari di ogni ordine e grado, ma anche nei siti e con le app che permettono ...