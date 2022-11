La Lega propone un bonus fino a 20mila euro per chi si sposa in chiesa | obiettivo rilanciare i matrimoni religiosi

Leggi Anche Manovra, Salvini: '90% risorse a bollette, la coperta è corta' Leggi Anche Autonomia, Calderoli: 'E' nel programma e intendiamo realizzarla' I potenziali beneficiari sono le giovani coppie ...La proclamazione è arrivata davanti al ministro e segretario federale dellaMatteo Salvini e ... Per questo Salale primarie (o qualcosa di simile) per scegliere i candidati a tutti i ...“Due settimane” aveva detto Michela, e io mi ero un po’ preoccupato, perché non si sa mai. Ma l’onorevole municipale asconese è stata di parola e mi ha mandato oggi questo testo interessante e impegna ...Roma - Introdurre un 'bonus matrimonio' fino a 20mila euro per agevolare le giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso. È il contenuto di una proposta di legge depositata alla Came ...