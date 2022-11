La first lady che vuole abolire la carica di first lady

Corriere della Sera

Il più recente con un membro della famiglia del presidente risale al 1994, quando si sposò Antony Rodham, cognato di Bill Clinton e fratello dellaHillary. I novelli sposi - La 28enne ...L'agenzia di stampa statale Kcna si è limitata a riferire che Kim 'ha supervisionato di persona' il lancio 'insieme alla sua amata figlia e alla moglie', lanordcoreana Ri Sol - ju, senza ... Irina Karamanos, l’anti-First Lady cilena Exiled former ministers Jonathan Moyo and Patrick Zhuwao last week wrote a joint letter apologising to Zanu PF members for supporting President Emmerson Mnangagwa’s rival Nelson Chamisa in the 2018 ...King Charles III next week hosts his first state visit as monarch, welcoming South African President Cyril Ramaphosa and his wife to Buckingham Palace.