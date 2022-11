La “farsa” della Cop27 | nel documento finale nessun accenno all’eliminazione dell’uso dei combustibili fossili

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 20 novembre 2022) Il Cairo – Ilapprovato alladi Sharm el-Sheikh salva l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, considerato il risultato maggioreCop26 di Glasgow, tenutasi l’anno scorso. Ilnon dice nulla però su riduzione o eliminazionedei, che erano state richieste da diversi paesi. Chiede soltanto la riduzioneproduzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, non l’eliminazione. E sottolinea l’importanzatransizione alle fonti rinnovabili, auspicando l’eliminazione dei sussidi alle fonti. Lariconosce però che per mantenere l’obiettivo di ...