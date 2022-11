La droga | il sangue poi il blackout | gli omicidi delle escort nel racconto del presunto killer

Era confuso, in stato di choc, non si ricordava nulla, parlava di, di tanto, diceva ... Se lo ha fatto è per la, quella maledetta. Ci ha detto di farlo riposare almeno un'ora ...Parlava di, di donne uccise, di prostitute, non potevo non fare nulla'. È stata lei, , la prima a ... mio fratello da tempo combatte con molti problemi, la, disturbi della personalità e ...Per anni ha cercato di toglier via il figlio dalla droga: «Era un salutista ... Era confuso, in stato di choc, non si ricordava nulla, parlava di sangue, di tanto sangue, diceva anche che c’era ...«Questa vicenda mi ucciderà, se è stato lui è una cosa ignobile ma noi cosa potevamo fare Restare in silenzio». È dilaniata dal dolore e dalla rabbia ...