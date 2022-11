La Curva Nord dell' Inter vola a Riad per la Supercoppa contro il Milan

Laha saltato per motivi diversi le trasferte di Firenze e Torino, contro la Juventus, ma sarà presente a Riad per la Supercoppa Italiana contro il Milan del 18 gennaio. La decisione di ...Carlo Mazzone non ha mai seduto sulle panchine di quelle tre potenti società calcistiche del... Quel derby si chiuse sullo 0 - 3 per i giallorossi e con il mister a festeggiare sotto laSud; ...il 24enne di Foggia morto in un terribile incidente stradale avvenuto sulla A1, a Parma, il feretro bianco del ragazzo, che amava i colori rossoneri, ha attraversato lo Zaccheria per l'omaggio della ...La Curva Nord Milano sta organizzando un VOLO CHARTER con andata e ritorno IN GIORNATA A tal proposito la Curva Nord ha esposto il proprio programma in vista della… Leggi ...