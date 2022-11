La cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2022 | gli highlights

Ha preso ufficialmente il via la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Durante l'inaugurazione sono state diverse le sorprese, con un omaggio anche alle precedenti manifestazioniAl via ladidella 22esima edizione della Coppa del Mondo di calcio, il mondiale più costoso della storia; è la prima giornata di un campionato tanto atteso, che quest'anno si caratterizza ...Lo stadio Al Bayt di Al Khor, in Qatar, viene avvolto da una girandola di fuochi d'artificio per celebrare l'inizio dei Mondiali 2022. Lo ...Spettacolare cerimonia di apertura del Mondiale di calcio. Prosegue il calvario di Lukaku che salterà due gare con il Belgio. Verstappen trionfa nell'ultimo gp della stagione. Parla il presidente Fit ...