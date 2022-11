La battaglia di Lotito per evitare che la Serie A paghi le tasse

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Gustoso articolo del Fatto quotidiano che racconta come Claudiosi stia dando da fare a Montecitorio per far sì che laA nonle. Racconta del presidente della Lazio, (neo senatore di Forza Italia, presidente della Lazio e appena eletto vicepresidente della commissione Bilancio) che alla buvette di Montecitorio bracca La Russa e il ministro Lollobrigida. La questione è nota, il Fatto la riassume in maniera chiara (lo trovate anche sul Napolista): Il 16 dicembre, infatti, i presidenti diA devono pagare una cartella esattoriale da almeno 500 milioni, costituiti dai versamenti Irpef e i contributi previdenziali sospesi con la scusa del Covid da gennaio a novembre. Undici mesi senza. Solo che, con questa imposta, almeno dieci squadre andrebbero in ...