Killer Roma | De Pau | ' Ho ucciso le donne cinesi | non Martha Torres' Attesa l' autopsia

(Di domenica 20 novembre 2022) Il plauso del ministro Piantedosi, ex prefetto di, per "l'impegno straordinario ed efficace della magistratura e delle nostre forze di polizia'. L'arma non è ancora stata ...

Il plauso del ministro Piantedosi, ex prefetto di, per "l'impegno straordinario ed efficace della magistratura e delle nostre forze di polizia'. L'arma non è ancora stata ...'Questa vicenda mi ucciderà, se è stato lui è una cosa ignobile ma noi cosa potevamo fare Restare in silenzio'. È dilaniata dal dolore e dalla rabbia la madre di , il 51enne fermato con l'accusa di ...Giandavide De Pau ha un passato legato al clan camorrista guidato da Michele Senese, detto ‘o pazzo. Nelle immagini girate dai Ros si vede l’uomo insieme al boss e a Massimo Carminati. Giandavide De P ...Il plauso del ministro Piantedosi, ex prefetto di Roma, per “l'impegno straordinario ed efficace della magistratura e delle nostre forze di polizia". L'arma non è ancora stata trovata ...