Killer delle prostitute a Roma | la sorella di Giandavide De Pau | ' Non potevo non denunciarlo'

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo un interrogatorio lungo 7 ore, emergono i particolari del caso sul serialdiDe Pau è sottoposto a fermo, accusato per triplice omicidio nei confronti di ...

Leggi anche >prostitute a Roma, il sospettato Giandavide De Pau portato a Regina Coeli 'Non ricordava nulla' 'Dopo la telefonata ai carabinieri e i contatti con la polizia, ho parlato ...Si tratterebbe piuttosto di uno 'spree'... di Riccardo Canaletti L e indagini si sono ... Martha Castano, e due donne cinesi non ancora identificate; tre escort (la primaquali sembra ...È stata la sorella di Giandavide De Pau, il killer delle tre prostitute uccise lo scorso 17 novembre in Prati, a Roma, a chiamare la polizia e di fatto a consegnare l’autore dei tre omicidi alle autor ...Domani l’autopsia sui corpi delle tre donne. Manca all’appello l’arma del delitto utilizzata da De Pau nei due appartamenti ...