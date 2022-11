Killer delle prostitute a Roma | il sospettato Giandavide De Pau portato a Regina Coeli

...la sorella del presunto, Francesca De Pau , a chiamare le forze dell'ordine che erano già sulle tracce dell'uomo avendo ritrovato in via Riboty il cellulare e avendo alcune immagini...Leggi anche > Serialprostitute, fermato Giandavide De Pau: il 51enne ex autista del boss Michele Senese 'Vagato per due giorni' 'Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho solo ...Omicidi di Roma, le immagini del 2013 dei militari, quando seguivano Carminati in una tavola calda della Capitale. De Pau - il presunto killer delle prostitute - era all'epoca l'autista di Michele Sen ...Gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato all’alba di ieri Giandavide De Pau, 51 anni. Le forze dell’ordine sono arrivati a lui anche grazie al prezioso contributo della sorella. Gli investigato ...