Kazakistan | seggi aperti per le presidenziali | 12 milioni al voto

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Dall’inviato dell’Adnkronos Piero Spinucci Al via le operazioni diindove oggi si tengono le settime elezionidal 1991, anno dell’indipendenza dell’ex repubblica sovietica. Secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, sono 10.101 iallestiti in tutto il Paese e 68 all’estero, mentre gli elettori registrati sono 11.950.485. Si potrà votare dalle 7 alle 21 (dalle 2 alle 16 ora italiana). Sulla scheda, oltre al nome del presidente Kassym-Jomart Tokayev, grande favorito della vigilia, ci sono altri cinque candidati tra cui due donne, più o meno noti ma tutti con pochissime chance. Gli elettori potranno scegliere anche l’opzione “contrario a tutti”: sbarrandola si dichiara la propria insoddisfazione per tutte le candidature proposte. Ma attenzione, questo dato ...

