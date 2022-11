Kazakistan | oggi al voto | Tokayev e la rivoluzione di velluto

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Un programma di riforme ambizioso, un’opposizione interna morbida e una rielezione certa. Kassym-Jomartsarà con ogni probabilità confermato presidente delin questoanticipato che lo vede contrapposto a figure di secondo piano. Nato 69 anni fa ad Almaty, ritenuta la capitale economica del Paese,ha iniziato la sua carriera nel 1975 presso il ministero degli Esteri dell’allora Urss, con incarichi a Singapore e in Cina. Il primo incarico di governo lo ricopre nel 1992 come vice ministro degli Esteri. La sua scalata al potere da allora è inarrestabile. Ministro degli Esteri, primo ministro, presidente del Senato, vice segretario generale delle Nazioni Unite, direttore generale dell’Onu a Ginevra e, infine, la presidenza del Paese. Il 9 giugno 2019 viene eletto con il 71% dei ...

Al via le operazioni di voto in Kazakistan dove si tengono le settime elezioni presidenziali dal 1991, anno dell'indipendenza dell'ex repubblica sovietica. Secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, sono 10.101 i ...Cinque gli 'sfidanti', tra cui due donne Dall'inviato dell'Adnkronos Piero Spinucci