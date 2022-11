Kate Winslet | l’eroina del body positive che ci piace

Sky Tg24

Fra chi ci è stato, ospite di Branson, figurano Barack Obama e, e il fondatore di Google, Larry Page , pare si sia sposato proprio qui. Ecco, ma oltre agli imprenditori come Branson, ...Jodie Foster recita al fianco di, Christoph Waltz e John C. Reilly . Lei eottennero entrambe una nomination come migliori attrici in una commedia ai Golden Globe, ma il premio ... I Am Ruth, Kate Winslet e la figlia Mia protagoniste del trailer Stasera e nel weekend la programmazione televisiva regalerà appuntamenti imperdibili con film e trasmissioni per tutti i gusti: scopriamoli ...In Titanic, il film che l'ha resa celebre, è lei a promettere a Jack che «sopravvivrà, che non si arrenderà, non importa che cosa accada». Nella vita… Leggi ...