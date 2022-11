Juventus | Assemblea degli Azionisti rinviata al 27 dicembre

(Di domenica 20 novembre 2022) L’dellaè stataal 272022, dopo che era stata già posticipata dal 28 ottobre al 23 novembre. Questo il comunicato bianconero in merito: “Torino, 20 novembre 2022 – In data odierna,Football Club S.p.A. (“” o la “Società”) ha pubblicato situazioni economico-patrimoniali pro-forma per ottemperare alla Delibera Consob del 19 ottobre 2022 assunta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”). Al fine di assicurare massima trasparenza e tempi congrui agliper esaminare la predetta informativa, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di posticipare l’...

Il prossimo 23 novembre andrà in scena l'assemblea degli azionisti del club bianconero in cui verrà approvato il bilancio dello scorso esercizio. Quella in arrivo, in casa Juventus, sarà una settimana determinante. Tra pochi giorni infatti, più precisamente mercoledì 23 novembre, andrà in scena l'assemblea degli azionisti della Juventus, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2021/2022. Juventus, slitta ancora l'Assemblea degli Azionisti: appuntamento al 27 dicembre. Slitta nuovamente l'Assemblea degli Azionisti della Juventus. Inizialmente prevista per il 28 ottobre, e posticipata in un primo momento al 23 novembre.