Jill fa gli auguri a Biden | non vorrei ballare con nessun altro

"Non c'e' nessun altro con cui preferirei ballare rispetto a te. Buon compleanno, Joe! Ti amo": lo ha twittato la first lady Jill Biden, postando un paio di foto che ritraggono la coppia presidenziale mentre balla sorridente. E' l'unica immagine diffusa dalla Casa Bianca nel giorno degli 80 anni di Biden. 20 novembre 2022 Stati Uniti 'non devono tollerare l'odio'. È questo l'appello del presidente Usa, Joe Biden, dopo la strage in un club Lgbtq in Colorado. 'Jill e io stiamo pregando per le famiglie delle cinque...