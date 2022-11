Ivan Fresneda nel mirino di Juventus | Inter e Milan

(Di domenica 20 novembre 2022) Il terzino del Valladolid è il nuovo profilo che piace alle tre big italiane.fa parte dei talenti della squadra di Ronaldo Spesso e volentieri sentiamo parlare del Real Valladolid di Ronaldo, il fenomeno. L’ex calciatore brasiliano ha acquistato le quote di maggioranza della squadra spagnola nel 2018, quando le prese per circa 30 L'articolo

Ma non solo: piace anche, 18enne del Villadolid. La lunga lista, poi, si completa con Malo Gusto, Dalot, Odriozola e Karsdorp, tutti nomi attenzionati di recente.Milan in corsa per: piace anche a Inter e Juventus Secondo quanto riportato dal portale iberico Relevo , il Milan ha messo gli occhi su. Si tratta di un terzino destro ...Ma non solo: piace anche Ivan Fresneda, 18enne del Villadolid. La lunga lista, poi, si completa con Malo Gusto, Dalot, Odriozola e Karsdorp, tutti nomi attenzionati di recente.Come riporta Gazzetta, bianconeri sono segnalati vigili su Alvaro Odriozola, in estate rientrato al Real Madrid, Rick Karsdorp, fresco di rottura con José Mourinho, ...